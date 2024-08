determinata

Dalla richiesta del ’Montagna’ alla convinzione con la mensa del circolo ufficiali. L’assessore Patrizia Saccone non è nuova ale collaborazioni con l’ambito militare. "Ho iniziato con l’impianto sportivo Montagna – ricorda – nella prima prima esperienza da amministratrice. Anche in quel caso sembrava impossibile e adesso abbiamo una struttura che tuttu ci invidiano". Il secondo passaggio è stato quello di ottenere l’utilizzo della mensa. "Inizialmente la Marina non sembrava completamente d’accordo. Invece dopo la sperimentazione, per altro con risultati eccezionali e la grande soddisfazione dei ragazzi che mi hanno parlato benissimo dell’opportunità del pranzo al Circolo Ufficiali, è arrivata la conferma e la prosecuzione del rapporto. I finanziamenti sono importantissimi ma sono altrettanto preziose le idee e anche la determinazione nel raggiungerle".