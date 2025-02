’Destinazione Europa’. Il bando di Fondazione dedicato agli studenti

La Fondazione Carispezia riparte dalla formazione. E’ stato infatti pubblicato il bando “Destinazione Europa”, che si propone di ripetere e rafforzare l’iniziativa avviata negli anni precedenti offrendo alle scuole e agli studenti nuove opportunità formative a livello internazionale. Il bando è rivolto agli istituti scolastici statali con percorsi formativi di secondo grado del territorio della provincia della Spezia e della Lunigiana con l’obiettivo di incentivare la realizzazione dei “PCTO“ ovvero i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento all’estero.

Gli istituti potranno presentare progetti per attività di “PCTO” all’estero della durata minima di due settimane, destinati a studenti con età non superiore a 20 anni che frequentano un percorso di istruzione secondaria di secondo grado. Fondazione, quindi, conferma il proprio impegno nel sostenere le scuole del territorio, promuovendo percorsi formativi che contribuiscano alla crescita di cittadini europei consapevoli e attivi, in linea con le priorità definiti nel Documento Programmatico 2023-2025 e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

La novità del 2025 è il contest per l’assegnazione del premio “Competenze in Azione”. Sarà destinato ai due miglior reportage sull’esperienza di “PCTO”, con lo scopo di valorizzare le abilità acquisite e l’impegno degli studenti, promuovendo la condivisione delle loro attività attraverso un racconto multimediale che documenti l’intero percorso. La premiazione si terrà nell’ambito di un evento finale che coinvolgerà tutte le scuole.

Le richieste di contributo dovranno essere presentate entro il 2 aprile attraverso il portale ROL – Richieste e Rendicontazione Online sul sito web di Fondazione Carispezia. Le informazioni sono disponibili su www.fondazionecarispezia.it.

Nella foto: il presidente Andrea Corradino