’DePortibus’ ponte sul mondo. Via al festival della portualità. Due ministri all’inaugurazione

Una rete che si estende ad ogni latitudine, fra mari, oceani, golfi, penisole, insenature, isole e che connette persone, merci, servizi, ma anche esperienze, storie e sapere. ’DePortibus’, la kermesse che debutta oggi – inaugurazione alle 9.30 nel Terminal Crociere 2, dopo il vernissage di ieri pomeriggio - con la sua prima edizione, spiega nel titolo la sua natura: "Il festival dei porti che collegano il mondo". La portualità declinata su scala almeno europea, sarà celebrata e analizzata da oggi al 12 maggio con un denso programma che si svolgerà in diverse parti della città. Ideato da Res Comunicazione, organizzato da Ibg e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, con il patrocinio e il sostegno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il patrocinio e il supporto di Ram, Comune della Spezia, Regione Liguria, Fondazione Carispezia, Marina Militare, vuole mettere in primo piano la vocazione del golfo. Gli appuntamenti tecnici, dedicati agli addetti ai lavori, spazieranno fra porti verdi e sostenibilità, digitalizzazione, integrazione dei servizi, smart logistics e smart city, rotte europee e molto altro, alla presenza, fra gli altri, dei ministri del Mare Musumeci e delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, dell’architetto e urbanista Stefano Boeri, dell’ad di Fincantieri Pierroberto Folgiero; tanti quelli pensati per il pubblico generalista, che avranno come protagonisti i migliori interpreti della scena artistica, letteraria, musicale e d’informazione italiana. Nutrito il cartellone degli incontri con gli autori, tutti all’Urban Center: Barbara Bonciani ed Eleonora Giovene di Girasole, Andrea Bottalico (oggi), Flavio Testi, Gastone Breccia, Andrea Murdock Alpini, Marco Valle (domani), Gianluca Barbera, Giuseppe Mendicino, Diego Cajelli e Francesco Frongia (domenica). Tanti anche gli spettacoli: la Piccola Orchestra dei Popoli con gli strumenti del mare si esibirà stasera al Teatro Civico alle 21.30, dove domani alla stessa ora si terrà il concerto a tutto jazz di Nick the Nightfly e Sarah Jane Morris, in contemporanea al Pin, in cartellone Danzamarea The Show, diretto da Niccolò di Stani, con il corpo di ballo di Rl Dance Studio, Matilde Asmini e Ludovica Vatteroni e la musica di dj Xander Ace. Domenica in Mediateca (18.30), Luca Mercalli dialogherà da remoto con Roberto Alinghieri, mentre alle 21 ci sarà Patrizio Roversi accompagnato dalle musiche di Maurizio Camardi.

Arte e scienza si uniranno con il progetto di Francesca Cattoi "Correnti: navi, plastica e specie aliene" oggi alle 18 in Fondazione Carispezia, che domani alle 16 si arricchirò con gli interventi degli scienziati del Cnr Francesco Magaldi e Giuseppe Suaria, domenica alle 11 di Lorenzo Merotto (area marina protetta di Portofino) e Luigi Pestarino (Coop Liguria) e il live painting di Francesco Frongia e il video di Lionel Devlieger. Divulgazione, battaglie navali, grandi navigatori e mestieri nei laboratori per i bambini e non mancherà il cinema: al Nuovo, oggi alle 17 sarà proiettato "Comandante" di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino, domani alle 21 "Tra due mondi" diretto da Emmanuel Carrière e domenica alle 21 "Io Capitano" diretto da Matteo Garrone, reduce dall’exploit ai David di Donatello. Completano il ricco programma regate, vele latine, tre giorni di open day al Museo Navale e le due mostre "Oltre l’orizzonte" di Cesare Salvadeo in passeggiata Morin, e Florilegio di Tiziana Cera Rosco nella sede dell’associazione culturale Startè, entrambe a cura di Paolo Asti.

C.T.