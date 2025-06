Delegazione dall’Algeria ospite del Dltm

Scambio, internazionalizzazione e Blue Economy in primo piano con la nuova iniziativa del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine, che insieme al Polo Dltm di cui è soggetto gestore, ha ospitato per due giorni a Genova una delegazione algerina composta da rappresentanti ministeriali, incubatori universitari e privati, mentori e consulenti. Il programma si è articolato intorno a due eventi: un confronto sulla Blue Economy ligure, ospitato nella sede del Genova Blue District, durante il quale i membri della delegazione hanno potuto discutere con istituzioni e agenzie pubbliche, associazioni di categoria, università, centri di ricerca e pmi innovative; un approfondimento sulle strategie di incubazione e accelerazione a livello regionale con i rappresentanti di Filse Spa presso il Bic - Incubatore di imprese Filse, a cui è seguita l’interazione diretta con start up e imprese ospiti.

La doppia visita della delegazione algerina è inserita nel programma Economie Bleue – destinato al sostegno della pesca e dell’acquacoltura nel paese nordafricano, tramite fondi Ue - ed è stata occasione per illustrare agli ospiti le best practices liguri in materia di innovazione, sviluppo imprenditoriale, sostenibilità, oltre che di discutere in prima persona delle opportunità di collaborazione tra gli ecosistemi del Mediterraneo. Questo nuovo passo nella direzione dell’internazionalizzazione, è stata resa possibile anche dal ruolo del partner francese Pôle Mer Méditerranée, dell’altra realità transalpina Accélérateur M., dei soci e di attori dell’ecosistema regionale quali: job centre srl, Comune di Genova, Coldiretti Pesca, Costa Edutainment Spa, Emc srl, BluEnergy Revolution Soc. Coop., Alto Robotics, Consorzio Liguria Via Mare.