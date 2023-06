Deiva Marina aderisce al progetto 'Turismo delle Radici' con concerto di canti tradizionali liguri

Il Comune di Deiva Marina ha recentemente aderito al progetto ‘Turismo delle Radici’ realizzato dal ministero per gli Affari esteri in accordo con il ministero della Cultura. In questa ottica si colloca la partecipazione alla Festa europea della musica, organizzata per oggi. Alle 19.30, sul lungomare Colombo, è stato organizzato un concerto di canti tradizionali liguri eseguito da gruppo folk La Combriccola di Genova Nervi. Nel repertorio della band, oltre ai pezzi classici del folk genovese come ‘Piccon dagghe cianin’, ‘Canson da Cheullia’, e naturalmente ‘Ma se ghe penso’, sono stati inseriti pezzi, alcuni dei quali inediti, di autori contemporanei.