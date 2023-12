"Dehors, via libera della Regione all’ampliamento temporaneo"

La giunta regionale ha rinnovato la possibilità per i Comuni costieri di rilasciare concessioni temporanee per l’occupazione straordinaria di spazi del demanio marittimo al fine di ampliare i dehors. La proposta è arrivata dall’assessore al Demanio marittimo Marco Scajola.

Qual è l’obiettivo?

"Consentire agli operatori del settore turistico-balneare e commerciale di poter esercitare la propria attività in sicurezza conservando il distanziamento personale della clientela".

Un principio che tiene conto anche della sicurezza ?

"È una proroga che, come amministrazione regionale, abbiamo voluto per garantire in primis la sicurezza dei nostri cittadini e, al contempo, una migliore fruizione degli spazi nei locali. L’ampliamento è inoltre importante per sostenere l’occupazione e le nostre attività. Il turismo è uno dei traini dell’economia regionale, questo provvedimento un impegno per offrire una migliore accoglienza e nuove opportunità lavorative".

Si parla anche di formazione oltre che offerta ?

"Anche in ambito formativo stiamo qualificando sempre più addetti al settore attraverso i nostri corsi per ottenere una crescita costante che porti a una maggior qualità dell’offerta turistica. È un lavoro sinergico che con questo atto andiamo a sottolineare".