"Definanziamento Pnrr: La Piccola e Media Impresa e i Cittadini Pagano il Prezzo"

"La vera manovra finanziaria che colpisce la piccola e media impresa, i cittadini e gli enti locali, è il definanziamento da parte del governo delle misure del Pnrr". È la posizione netta assunta dal consigliere regionale dem, Davide Natale, secondo il quale "a pagare le conseguenze di questa scellerata politica saranno gli enti locali che non potranno effettuare queste necessarie opere manutentive, le piccole e medie imprese che vedevano in queste iniziative la possibilità di effettuare delle operazioni commerciali e artigianali, i cittadini che vedranno svanire la possibile soluzione di alcune problematiche che da tempo attendevano una risposta". Il consigliere evidenza come siano state tante le amministrazioni ad aver presentato decine di interventi che riguardavano l’efficientamento energetico e la riqualificazione delle centrali termiche, la sostituzione degli infissi, la pubblica illuminazione, la riqualificazione dei borghi, i piccoli interventi strutturali di riparazione sismica di strutture come scuole e asili nido, la messa in sicurezza delle strade, le arginature di torrenti, "ma tutti questi interventi non saranno finanziati.

Molti interventi avrebbero portato dei conseguenti risparmi nei bilanci comunali, penso alla sostituzione dei corpi illuminanti con quelli a minor consumo, al rinnovo dei sistemi di riscaldamento oppure alla sostituzione degli infissi". Nel mirino il governo Meloni: "L’assicurazione da parte del governo, ripetuta a pappagallo da quello ligure, che gli investimenti previsti saranno comunque finanziati con altri fondi europei o statali fa, più che arrabbiare, indignare. Come è possibile ascoltare certe argomentazioni? Se vengono utilizzati altri fondi destinati ad altri interventi per finanziare ciò che non è più previsto dal Pnrr vuol dire che tutto ciò che poteva essere finanziato con quei fondi non lo sarà più".