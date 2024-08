Debutta la rassegna Erpici. Il palco nel borgo di Serò

‘Erpici’ nasce dall’idea di trasferire l’energia dei moderni e avvincenti spettacoli di poesia, in contesti diversi dagli affollati locali cittadini riportando la pratica dell’ascolto dove è sempre è fiorita e cioè nelle piazze dei piccoli borghi rurali, sui sagrati delle chiese e nei bar dei paesi. "Erpici" è la rassegna poetica pensata e realizzata dai Mitilanti, l’associazione di promozione sociale spezzina, appositamente per il territorio della Val di Vara, giunta quest’anno alla sua terza edizione. Si inserisce nel ricco e multiforme programma dedicato alla Via dei Monti e alle sue ramificazioni, realizzato dal Consorzio "Il Cigno" che si avvale del sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino. La manifestazione artistica si sviluppa su quattro date, a partire da oggi con inizio sempre alle 19, in altrettante location diverse. La prima tappa di oggi avrà come protagonista l’attore sarzanese Jonathan Lazzini e il suggestivo borgo di Serò, la cui piazza principale farà da palcoscenico a "Cavallo - Mani in tasca" un monologo scritto dall’autore in onore di Victor Cavallo, attore e poeta romano scomparso nel secolo scorso.

Il testo di "Cavallo - Mani in tasca" è diviso in due sezioni: una più fanciullesca, l’altra cinica e sprezzante. Un’opera che potrebbe essere considerata sia un poema che una scrittura per la scena. Un canto per chi non smette di sognare anche quando la fine è vicina. Successivamente allo spettacolo sarà possibile cenare nel locale circolo culturale (per questo contattare il numero 346 216 0078 ). ‘Erpici’ continuerà poi con altre tre imperdibili tappe, sempre con inizio alle 19: il 25 agosto al Castello Malaspina di Madrignano con Chiara Araldi in "L’appeso"; l’8 settembre a Veppo (Rocchetta Vara) i Mitilanti e Mappo in ‘Preferisco il rumore del mare’ e il 22 settembre alla Val di Vara Gallery al 5 Terre Brugnato Outlet Filippo Balestra in "Conferenza sulla Conferenza".

Marco Magi