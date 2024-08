De Maria nuovo primario. Guiderà Malattie infettive

È Andrea De Maria, professore associato della struttura dipartimentale di gastroenterologia, malattie infettive e malattie cutanee di medicina interna dell’Università di Genova, nonchè dirigente medico universitario della clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, il nuovo primario della struttura complessa di Malattie infettive di Asl5. La nomina, arrivata nei giorni scorsi, è stata ratificata dal direttore generale dell’azienda sanitaria spezzina, Paolo Cavagnaro. Nel luglio scorso, La Nazione aveva anticipato la decisione di Asl5 di dotare la struttura fino a pochi mesi fa diretta dalla storica infettivologa spezzina Stefania Artioli, di una direzione universitaria, concordando con la Scuola di scienze mediche e farmaceutiche e il Dipartimento di scienze della salute dell’Università genovese (nella foto a sinistra il rettore Federico Delfino; ndr) una convenzione che, per i prossimi cinque anni, porterà specializzandi in infettivologia nelle strutture spezzino, che vedranno una direzione affidata a un professore universitario. Lo specialista chiamato a guidare il reparto fiore all’occhiello della sanità spezzina è stato individuato all’unanimità dal consiglio della Scuola di scienze mediche e farmaceutiche dell’Università di Genova. De Maria inizierà formalmente il proprio incarico da domenica 1 settembre, e secondo quanto messo nero su bianco nella delibera firmata dalla direzione generale di Asl5 "dovrà garantire un impegno orario assistenziale articolato con modalità idonee a consentire l’espletamento delle attività di didattica e ricerca nell’ambito dei corsi della Scuola di scienze mediche e farmaceutiche dell’Ateneo genovese. La rilevazione ed il computo delle presenze per l’impegno assistenziale sarà effettuata con metodologia analoga a quella utilizzata per la rilevazione delle presenze del personale ospedaliero dipendente dell’Azienda e successivamente comunicata all’Università di Genova".

L’operazione segue di circa sei mesi quella analoga predisposta da Asl5 e UniGe per la direzione della neonata struttura semplice dipartimentale di Allergologia e Immunologia Clinica, che vede la guida del professore universitario Giuseppe Murdaca e la cui attività ha già portato a importanti risultati sotto il profilo dell’assistenza sanitaria. Ora, la volontà di rilanciare, anche sotto il profilo della formazione e della ricerca, la struttura spezzina che fu in prima linea contro la drammatica epidemia di Covid.

Matteo Marcello