Covid Liguria, il bollettino del 24 maggio

Liguria, 24 maggio 2022 - Sono 836 i nuovi casi di Covid-19 emersi da 7848 tamponi (1690 molecolari e 6158 test rapidi). Il tasso di positività è al 10,6%, leggermente più basso del dato nazionale che si attesta all'11%.

I nuovi casi sono 420 nell'area di Genova, 128 nello Spezzino, 142 nel Savonese, 139 nell'Imperiese e 66 nel Tigullio. Sette nuovi positivi non sono residenti in Liguria.

Il totale dei positivi è 10.051, 502 in meno rispetto a ieri. I guariti sono 1334. Calano ancora gli ospedalizzati: sono 185 (7 in terapia intensiva), dieci in meno rispetto a ieri.

Ci sono stati quattro decessi: sono tutte donne, la più giovane aveva 56 anni. I morti da inizio pandemia sono 5316. Le persone in isolamento domiciliare sono 8266, 572 in meno rispetto a ieri. Ultimo dato quello delle vaccinazioni: nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 988 vaccini, di cui cinque proteici.