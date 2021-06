Genova, 7 giugno 2021 - La frenata del covid in Liguria è testimoniata da alcuni dati: i positivi sono sotto quota 2000, 1989, 26 meno di ieri; i nuovi casi sono solo 7 (102941 da inizio pandemia) emersi da 1421 tamponi molecolari e 1039 antigenici. Il tasso di positività è 0,28% e dal settembre scorso non era mai stato così basso: a livello nazionale è 1,5%. Nel Tigullio nello Spezzino e nell'Imperiese non ci sono stati contagiati. A conferma che il covid circola meno anche il dato degli ospedalizzati: sono 100 e di questi 23 (erano 26) sono in terapia intensiva. Complessivamente ci sono 7 ricoverati meno di ieri. Tre i morti, anche un 53enne deceduto all'ospedale di Sarzana, per un totale di 4334. I nuovi positivi sono stati scoperti 4 nell'area di Genova e 3 nel Savonese. I guariti sono 30. In isolamento domiciliare ci sono 613 persone, 65 meno di ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 1091, erano 1205. I vaccini consegnati sono 1.131.100, quelli somministrati sono 1.034.034, il 91%. Nelle ultime 24 ore sono state inoculate 12622 dosi. Hanno completato il ciclo vaccinale in 417.897.

© Riproduzione riservata