Genova, 4 maggio 2021 - In Liguria sono stati registrati 161 nuovi casi di Coronavirus ed altri 10 decessi. Lo ha reso noto la Regione Liguria, sottolineando che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 4.095 tamponi molecolari e 2.493 tamponi antigenici rapidi. Le vittime avevano un'età compresa tra i 66 e i 95 anni. Al momento in tutto il territorio ligure sono 549 i pazienti Covid ricoverati in ospedale, 9 più di ieri, di cui 62 in terapia intensiva. Sono 5.389, invece, le persone attualmente positive, 101 meno di ieri, e 5.454 quelle sottoposte a sorveglianza attiva.

