“Omicidi spietati, non merita nessuna attenuante”, Daniele Bedini condannato all’ergastolo

La Spezia, 18 dicembre 2023 – Ergastolo con isolamento nelle ore diurne. E' la sentenza della Corte d'Assise della Spezia che ha condannato Daniele Bedini, 33 anni, falegname di Carrara a processo per gli omicidi di Nevila Pjetri e Carla Bertolotti, uccise nel giugno 2022 a Marinella di Sarzana.

Accolta la richiesta della pm che ha descritto i delitti come "due omicidi spietati che non ammettono alcuna attenuante". Ad inchiodare all'epoca dei fatti Bedini è stato il ritrovamento dei mozziconi di sigaretta con il suo dna e le tracce di sangue di entrambe le vittime rinvenute sul suo furgone da lavoro, ma anche le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza disseminate tra Marinella di Sarzana e Carrara che mostrano il furgone di Bedini avvicinarsi ai luoghi dove le vittime si prostituivano. Nella camera da letto dell'uomo erano stati anche trovati i documenti di una delle vittime e una scatola di pallottole compatibili con la pistola calibro 22 usata per compiere i delitti. (AGI) Ge4/Cre