Dal Medioevo alle mappe di Napoleone L’Accademia alla scoperta di Cadimare

Serata dell’Accademia del gusto all’insegna della riscoperta dei sapori e dei ricordi della frazione marinara di Cadimare. Nell’introduzione il presidente Nicola Carozza ha tratteggiato brevemente le vicende storiche dell’antico borgo, di cui gli antichi atti notarili parlano sin dal XIII secolo per giungere alle mappature dei tecnici di Napoleone Bonaparte durante la costruzione della strada per Portovenere e agli espropri necessari per la costruzione dell’Arsenale. La storia di Cadimare si intreccia anche con quella della base dell’Aeronautica, le cui gesta compiute dagli idrovolanti sono state cantate dall’artista futurista Filippo Tommaso Marinetti nell’”Aeropoema del Golfo della Spezia”, e con quella delle costruzioni navali dell’Ansaldo e della famiglia Faggioni. La conviviale che si è svolta presso il ristorante “Ca Da Ma” e ha avuto come ospiti gli assessori ‘cadamoti’ Pietro Antonio Cimino e Daniela Carli. L’assessore ai lavori pubblici Cimino ha illustrato la progettualità prevista dal Comune grazie ai fondi del Pnrr, che prevedono un accesso al borgo con la realizzazione di una più sicura rotatoria sulla strada Napoleonica e la contestuale riqualificazione del lungomare, l’illuminazione della palizzata e il restauro di alcune strutture dedicate alle associazioni locali.