Da tutta Italia per sfidarsi sul Vara Al via il raduno di canoa a Brugnato Due giorni di gare e divertimento

Quello autunnale era stato pesantemente condizionato dalla siccità, con la carenza di acqua nel Vara che aveva costretto gli organizzatori a rinviare l’appuntamento. Quello primaverile invece si farà regolarmente: le piogge delle ultime settimane e la collaborazione del gestore della diga di Santa Margherita garantiranno la riuscita della manifestazione. Tutto pronto a Brugnato, dove tra oggi e domani si terrà il consueto raduno federale di canoa turistica organizzato dal Centro sport avventura. Centinaia le persone che sono attese sulle rive del fiume, per una due giorni di divertimento che ogni anno richiama appassionati da tutta Italia e che quest’anno costituisce anche il prologo alla tappa del campionato italiano prevista sul Vara il prossimo fine settimana. Il programma della manifestazione prevede per oggi dalle 9.30 l’avvio delle iscrizioni, e dalle 11 le prime discese, da Vizzà o da Cà di Vara. Nel pomeriggio, dopo il ristoro, spazio al divertimento con una gara di tiro alla fune con i raft. Domenica la giornata clou: iscrizioni a partire dalle 8.30, discese sul Vara al via dalle 10, poi pranzo alla base rafting di Brugnato e, nel pomeriggio, concerto dei Lucky Losers e la tradizionale riffa.

"Una due giorni dove sarà possibile godersi il Vara, l’acqua del fiume in questo periodo è straordinaria per limpidezza – afferma Walter Filattiera, a capo degli organizzatori dell’evento –. Malgrado il periodo siccitoso che sta caratterizzando i fiumi e dunque il nostro settore, noi abbiamo una situazione migliore rispetto a quella che si sta verificando nel nord Italia. Grazie alle piogge delle ultime settimane e al gestore della diga, la cui collaborazione è stata e continua ad essere certamente proficua, verranno effettuati alcuni rilasci di acqua che garantiranno la possibilità di navigare sul Vara già da ponte Santa Margherita e fino a Brugnato. Speriamo di ripetere i numeri delle ultime edizioni, ma dai contatti avuti in questi giorni crediamo di essere in linea con gli scorsi anni. I nostri eventi sono diventati uno dei principali fattori di destagionalizzazione del turismo nella vallata, crediamo che queste manifestazioni possano aiutare anche le strutture ricettive della zona".

Il prossimo week end invece la scena se la prenderanno gli agonisti, che arriveranno da tutta Italia per sfidarsi nell’ambito di una tappa del campionato italiano. E proprio la squadra brugnatese punta a fare bene. "Siamo cresciuti molto, ogni gara presentiamo almeno sette, otto squadre" dice Filattiera. Tra queste, anche un team di ragazzini di nazionalità ucraina, le cui famiglie sono ospitate nella vallata, che hanno trovato nelle acque del Vara una valvola di sfogo sportiva e sociale.