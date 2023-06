Da Plauto all’Itis Capellini La commedia ’Menecmi’ vestita di note jazz e soul

La celebre opera ‘Menecmi’ nelle ‘mani’ degli alunni del corso serale dell’Itis Capellini-Sauro. Lo porteranno in scena, stasera alle 21, al Sunspace di via Sapri 68. Lo spettacolo di Plauto, riadattato dalla professoressa di Lettere Irene Vivarelli, porta ai giorni nostri una cascata di equivoci e situazioni comiche sulle note di brani jazz e soul. I due fratelli gemelli, i Menecmi (Antonino Lo Piccolo e Gabrio Filippini), si trovano nella stessa città, ma in luoghi diversi, tanto che vengono scambiati l’uno per l’altro in un susseguirsi di momenti comici. I loro schiavi (Roberto Aloi e Karim Benlahcene), dalle diverse personalità, li accompagnano allo scioglimento finale. Due donne, la moglie di Menecmo I (Jessica Spisto) e una cortigiana (Barbara Vinciguerra), cadono nell’inganno confondendo i gemelli. Alessio Del Nista apre lo spettacolo, mentre Alessio Melacrinis, Endrit Kaskija e Dominik Coia le suonano e le prendono di santa ragione.

I protagonisti si muovono sul palco e in sala, attori e spettatori di questa esilarante commedia umana. Ingresso gratuito su prenotazione a [email protected] Ricordiamo che il corso serale del Capellini-Sauro, nelle specializzazioni di meccanica, elettrotecnica e nautico, consente allo studente lavoratore di completare il percorso di studi della scuola secondaria di secondo grado in un numero inferiore di anni ed è attuato con la forma delle multiclassi. Questo percorso flessibile si è individuato nella creazione di ‘gruppi’ di studenti aggregati su indicazioni del Comitato didattico-scientifico, dopo che lo stesso organo ha riconosciuto i singoli crediti formali (studi compiuti e certificati, titoli conseguiti in istituti statali o legalmente riconosciuti) e crediti non formali (esperienze maturate in ambito lavorativo o studi personali coerenti con l’indirizzo di studio) e abbia per ciascun studente tracciato un percorso di studi individuale. Per ulteriori informazioni si può contattare Alfredo Madeddu al numero 371 181084. Marco Magi