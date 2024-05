Curva Ferrovia, biglietti esauriti

‘Picco’ verso il tutto esaurito. Gli spezzini stanno rispondendo alla grandissima all’appello del club bianco, chiamati a gremire lo stadio per trascinare gli uomini di D’Angelo alla vittoria. Tutti venduti, nel giro di 24 ore, i biglietti di curva Ferrovia, sono in fase di esaurimento quelli di gradinata, curva Piscina e tribuna. Attesi sugli spalti del mitico ‘catino’ di viale Fieschi diecimila supporter bianchi pronti a incitare gli Aquilotti. Sono 8100 al momento i biglietti venduti, dei quali 174 ospiti. La capienza attuale dello stadio è di 11867 posti (1500 ospiti) con una disponibilità in tribuna di 866 rispetto ai 1162 potenziali, tenendo presente dei ’field box’ attivi.

Sul fronte tecnico, mister D’Angelo avrà non pochi problemi per assestare il reparto difensivo, visto la squalifica di Nikolaou e le non buone condizioni di Mateju (ieri a parte a Follo), tenendo presente che anche Hristov sta stoicamente stringendo i denti. Ieri il tecnico pescarese ha provato il 3-4-2-1 con Tanco, Hristov e Bertola arruolati in difesa. Sicuri assenti Crespi, Muhl e Cassata.

F.B.