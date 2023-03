Cultura del mare, lezioni sullo sfondo delle regate

Non solo le regate in mare della classe 420 ma, in parallelo, nel prossimo week end, a San Terenzo, eventi a terra: conferenze e workshop per gli studenti del programma a scuola lavoro, che potranno imparare elementi della cultura del mare grazie a “maestri” di valore provenienti dal golfo. A definirlo con i relatori è stato lo storydrawer Davide Besana. Ieri presentazione in Comune a Lerici, col plauso del sindaco Leonardo Paoletti per l’evento nel suo insieme. Giovedì 9 alle 14 Armando Battaglia. velaio, parlerà del suo mestiere; alle 15 l’ammiraglio Roberto Camerini ricostruirà la storia del Titanic; a seguire il fotografo Roberto Celi parlerà degli catti d’autore sul mare e alle barche. Venerdì alle 11 Roberto Sgherri, presidente ITS La Spezia, illustrerà le opportunità di lavoro indotte dal mare; alle 12 Piero Ceppodomo parlerà di astronomia e navigazione; i ricercatori Chiara Lombardi Marcello Magaldi, alle 15, sul tema "Andare contro corrente: vortici e filamenti in mare"; alle 16 Michele Renna si racconterà nella sua veste di velista al servizio della Marina. Sabato 11 Marco Meloni illustrerà i segreti della pesca a bolentino, di cui è campione; a seguire Davide Besana su "Disegnare stickers, barche e fumetti". Alle 12 il medico e subacqueo Alberto Fiorito parlerà dei pericoli in mare: traumi, squali, ipotermia, meduse.