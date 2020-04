Albiano Magra (Massa Carrara), 8 aprile 2020 - “Volevo rassicurare tutti che sono vivo (anche se volare da un ponte che sta crollando non è il massimo) e sto abbastanza bene. Ho una frattura ad una vertebra e sono in attesa di sapere se devo essere operato o no”.

Così Andrea Angelotti, il 37enne di Bolano scampato al crollo del ponte di Albiano Magra avvenuto questa mattina poco dopo le 10.20, ha voluto rassicurare tutti i suoi amici attraverso un breve post sui social network. Da anni lavora da Bartolini, corriere espresso che ha la sua sede operativa a Ceparana, nello Spezzino. L’uomo è stato trasferito in elicottero all’ospedale Cisanello di Pisa, ed è monitorato dai medici.

Sopravvissuto al crollo del ponte anche Michele Antonelli, spezzino di 57 anni, dipendente della Tim: è riuscito a mettersi autonomamente in salvo, uscendo dalla macchina e camminando su ciò che restava del ponte, ed è stato poi preso in carico dai sanitari del 118, che lo hanno trasferito al nosocomio della Spezia per accertamenti. Le sue condizioni sono buone.

