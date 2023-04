Crociere, firmato l’accordo con Cruise Terminal

Squadra che vince non si cambia: così a Lerici, dopo la buona esperienza dello scorso anno, il Comune e la società Spezia&Carrara Cruise Terminal hanno sottoscritto l’accordo sulla gestione del polo crocieristico nel Golfo dei Poeti per i prossimi cinque anni, ovvero fino al 2027. Spetterà dunque alla società promuovere Lerici presso gli operatori in occasione delle fiere di settore – tenuto conto della tipologia di naviglio compatibile con il terminal – e promuovere, con le associazioni del territorio, le iniziative per valorizzare le esperienze turistiche locali da proporre ai passeggeri. La stagione crocieristica nel Golfo di Lerici inizierà domenica 4 giugno con l’arrivo della Star Clipper, e proseguirà venerdì 30 giugno con la Royal Clipper. I due velieri saranno impegnati poi anche nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre, per altre cinque ‘toccate’, l’ultima delle quali lunedì 16 ottobre. L’accordo prevede la possibilità di ricevere e ospitare a Lerici altre navi, per un totale di dieci ‘toccate’. L’accordo pluriennale arriva dopo che lo stesso sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, nei mesi scorsi aveva manifestato il proprio apprezzamento per l’apporto del turismo crocieristico proposto e gestito dalla Spezia&Carrara Cruise Terminal.