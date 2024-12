Crociata dei bimbi col Coro De Andrè

Il Coro Fabrizio De André presenta oggi e domani, all’Isa 2 del 2 Giugno, propone ‘La crociata dei bambini’, un viaggio, di amore, di dolore, di pace e consapevolezza, una performance itinerante in cinque stazioni basata sul poema di Bertolt Brecht. La performance è pensata per un massimo di 50 spettatori alla volta e verrà replicata in tre orari: 17, 18.15 e 19.30. Lungo questo viaggio si incontrerà anche il FurgoMytho, lo studio mobile di Radio Rogna (web radio indipendente): un progetto di comunità nato per ricordare l’amico Giulio. A cura di Gloria Clemente, Simone Ricciardi e Pietro Sinigaglia (che ringraziano Alessandro Ratti per l’aiuto nella realizzazione degli oggetti di scena) e con Davide Sinigaglia, Caterina Rosaia e Febe Bonini, percussioni e tastiere. Il Coro Kids e Compagnia Ragazzi De Andrè proporranno questa produzione del Four Steps Choir con il patrocinio e il contributo del Comune della Spezia. Con l’incasso delle repliche verrà effettuata una donazione all’associazione Medici senza frontiere. Info: 347 4961444.