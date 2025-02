Croce Rossa: gli screening sanitari gratuiti

Ritorna l’appuntamento con gli screening sanitari gratuiti organizzati da Croce Rossa Spezia e Rotary Club Stella Maris. Domani mattina in Piazza Beverini, dalle 9 alle 13, un medico specialista sarà a disposizione dei cittadini per effettuare la misurazione gratuita di pressione arteriosa, glicemia, colesterolo e indice di massa corporea e per offrire consigli nutrizionali personalizzati, oltre a indicazioni pratiche per uno stile di vita sano. Sarà un’occasione per chiarire i propri dubbi e ricevere indicazioni utili direttamente da un medico specializzato, in forma del tutto gratuita. L’iniziativa rientra nell’ambito della partnership siglata tra la Croce Rossa di Spezia e il Rotary Club Stella Maris, grazie alla quale nei mesi scorsi sono già stati organizzati uno screening cardiologico, uno per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e un terzo screening neurologico, che hanno registrato un’alta partecipazione da parte dei cittadini. L’obiettivo è migliorare la salute della popolazione e promuovere la cultura della prevenzione.