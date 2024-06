Croce Bianca Le Grazie. Ultimi 6 mesi da record

LE GRAZIE

Quasi trecento interventi d’emergenza, 447 i servizi complessivamente svolti, per un totale di oltre 13.500 chilometri percorsi in appena sei mesi. È il bilancio di metà anno della pubblica assistenza Croce Bianca delle Grazie, realtà consolidata del volontariato spezzino e ligure, senza scopo di lucro e finalizzata allo svolgimento di attività di soccorso, attiva fin dal 1988. Una vera e propria missione, quella dell’associazione benemerita, sostenuta da decine di volontari, che ogni giorno mettono a disposizione gratuitamente un po’ del proprio tempo a favore della comunità graziotta e non solo, per il bene della collettività. Una disponibilità che nei primi sei mesi dell’anno ha permesso di prestare soccorso ad oltre 290 persone e fornire una mole enorme di servizi per un totale di 447 interventi svolti nella nostra provincia percorrendo oltre 13.500 chilometri di strada. Un impegno che diventa imponente soprattutto d’estate, durante la stagione turistica, quando i servizi di soccorso e assistenza di fatto si moltiplicano per andare incontro alle necessità non solo delle comunità locali ma anche delle migliaia di turisti che affollano i borghi.

"Questo indispensabile supporto alla comunità si fonda essenzialmente sulle donazioni ricevute e sul lavoro dei volontari nelle diverse manifestazioni a carattere gastronomico, che permettono di acquisire sia il materiale sanitario, indispensabile per condurre adeguatamente i soccorsi richiesti da 118, sia il vestiario speciale per i soccorritori" fanno sapere dalla pubblica assistenza graziotta. Nella continua ricerca di nuovi militi e di elargizioni liberali che permettano di far crescere e far continuare nel tempo la meritoria opera dell’associazione, la pubblica assistenza Croce Bianca Le Grazie ringrazia la locale azienda agricola Zangani per la donazione di una fornitura di t-shirt tecniche, che saranno indossate dai volontari soccorritori durante i loro turni in ambulanze nelle prossime calde giornate estive.

Matteo Marcello