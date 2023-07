Cristiano Ruggia lascia la segreteria del Sunia "Ottenuti buoni risultati"

A seguito di un intervenuta normativa interna dello statuto del Sunia che prevede su tutto il territorio nazionale l’incompatibilità tra la l’esercizio della libera professione e la carica di segretario, Cristiano Ruggia (nella foto) ha lasciato la segreteria. "Ho optato di continuare a svolgere la professione di architetto e auguro al Sunia La Spezia un roseo futuro – ha detto – può contare su 2000 iscritti assegnatari di case popolari e su alcune centinaia di conduttori di case private. Sono diventato segretario nel febbraio 2020, abbiamo dovuto affrontare l’emergenza Covid, rimanendo sempre al servizio e debbo dire che siamo riusciti ad ottenere importanti risultati come al livello nazionale il blocco degli sfratti e a livello locale in collaborazione con Arte La Spezia il non pagamento dei fitti per i mesi di maggio e giugno 2020".