La Spezia, 24 dicembre 2020 - Sono 328 i nuovi casi positivi al Covid-19 in Liguria nelle ultime 24 ore; il totale sale così a a 58.526. Scendono però gli attualmente positivi, sono 139 in meno (6.979 in tutto) in virtù delle 455 guarigioni registrate e di dodici decessi (2.831 in totale) che però risalgono a un periodo che va dall'8 al 23 dicembre; fra questi un 91enne deceduto a Sarzana mercoledì. Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 4.621 tamponi e 4.026 tamponi antigenici rapidi.

Alla Spezia i nuovi positivi sono 62, il dato più alto dopo Genova (195) e in totale in provincia gli attualmente positivi sono 1.095.

Sul fronte degli ospedali la situazione è sostanzialmente invariata: i ricoveri in genere sono 751, due in meno di ieri, stabili le terapie intensive (64).

Infine il dato sulle quarantene: sono 217 in meno i liguri in isolamento, 5.207 in tutto.

Ecco il dettaglio dei 328 nuovi casi per residenza:

Imperia: 25

Savona: 44

Genova: 195 (di cui 154 di Asl3, 41 di Asl4)

La Spezia: 62

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2

Il quadro degli ospedali:

Asl1 = 55 (4 TI)

Asl2 = 122 (13 TI)

San Martino = 219 (27 TI)

Evangelico = 1

Galliera = 87 (5 TI)

Gaslini = 4

Asl3 Villa Scassi = 69 (5 TI)

Asl4 = 76 (5 TI)

Asl5 = 118 (5 TI)

Infine gli attualmente positivi per residenza = 6.979

Imperia = 467

Savona = 1.108

Genova = 3.818

La Spezia = 1.095

Fuori regione = 196

Altro o in fase di verifica = 295