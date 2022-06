Covid Liguria: i dati dell'11 giugno, 537 nuovi positivi e 1 decesso

La Spezia, 11 giugno 2022 - I nuovi positivi sono 537 su 4738 tamponi processati (3818 test rapidi e 920 tamponi molecolari). Il tasso di positività è dell' 11,3%. Si registra una persona deceduta nelle ultime 72 ore. Le persone attualmente in isolamento domiciliare sono 4866, 9 in meno rispetto alla giornata di ieri.

Gli ospedalizzati sono 145 di cui 4 in terapia intensiva, cinque in meno rispetto alla giornata di ieri. Nel dettaglio i nuovi positivi sono così suddivisi: 60 a Imperia, 68 a Savona, 264 a Genova, 57 nel Tigullio, 82 a La Spezia, 6 sono i positivi non residenti in Liguria.