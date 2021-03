Genova, 30 marzo 2021 - Da inizio emergenza sono saliti a 3.865 i decessi di persone positive al coronavirus in Liguria: nell'ultimo bollettino si registrano infatti 14 vittime in piu' rispetto a ieri. Negli ospedali sono ricoverati 709 pazienti Covid, 4 in meno di ieri. Di questi, 70 sono in terapia intensiva. Il report odierno segnala anche 489 nuovi casi; nelle ultime 24 ore effettuati 4.761 tamponi molecolari, 2.527 antigenici rapidi. Sul fronte vaccini, dei 344.290 consegnati, ne sono stati somministrati 278.082, pari al 81%.

