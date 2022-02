La Spezia, 3 febbraio 2022 - Sono 3.177 i nuovi positivi al Covid registrati in Liguria nelle ultime 24 ore, a fronte di 24.195 tamponi, di cui 4.529 molecolari e 19.666 antigenici rapidi. Scendono così gli attualmente positivi perché i guariti sono di più dei nuovi casi (4.883).

I nuovi positivi divisi per provincia

Imperia (Asl 1): 519

Savona(Asl 2): 636

Genova: 1.552 (di cui Asl 3: 1.246 - Asl 4: 306)

La Spezia (Asl 5): 447

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 23

I ricoveri

Ci sono due pazienti in meno in terapia intensiva, adesso sono 29 in tutto; 20 non vaccinati, 9 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate).

I decessi

Ci sono purtroppo dieci decessi da aggiungere alla triste conta dei morti. Alcuni però risalgono a gennaio (uno addirittura all'8 gennaio). Tranne un 55enne, si tratta per lo più di pazienti anziani o molto anziani.

Le scuole

Sono 600 le classi in quarantena in meno in Liguria. In una settimana passano così da 1830 di giovedì scorso alle 1198 di oggi. Il contagio continua a correre tra le scuole dell'infanzia (fascia di età tra i 3 e i 6 anni) e della primaria (6-10). In particolare sono 300 le classi in quarantena nell'Imperiese, 221 nel Savonese, 487 nel Genovese, 29 nel Tigullio, e 161 nello Spezzino. Nel dettaglio sono 273 le classi in quarantena nelle scuole dell'infanzia, 428 nelle primarie, 276 nelle secondarie di primo grado e 218 nelle secondarie di secondo grado. Infine tre nelle scuole professionali.

I vaccini

Vaccini somministrati: 3.256.742

Prima e seconda dose: 1.167.207

In attesa di ricevere seconda dose: 100.894

Terza dose: 821.434

Copertura con almeno una dose: 1.268.101

Il grafico CovidStat/Infn: