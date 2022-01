La Spezia, 30 gennaio 2022 - Sono 3.209 i positivi al Covid-19 individuati in Liguria nelle ultime 24 ore, a fronte di 23.017 tamponi tra molecolari (4.142) e antigenici rapidi (18.875) registrati nelle ultime 24 ore. Sono però di più i guariti con tampone negativo (5.254) dei nuovi casi quindi gli attualmente positivi continuano a calare.

I casi per provincia

Imperia (Asl 1): 524

Savona (Asl 2): 690

Genova: 1.552 (di cui Asl 3: 1.213 - Asl 4: 340)

La Spezia (Asl 5): 431

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 11

I ricoveri

Risalgono i ricoveri nelle ultime ventiquattr'ore: 22 di più, adesso i pazienti in ospedale sono 748. Scendono però i ricoveri in terapia intensiva: 35 ricoverati, due in meno rispetto a ieri: di questi 24 non sono vaccinati.

I decessi

Cinque i decessi che risalgono a venerdì e sabato, tre donne e due uomini, tutti pazienti anziani (compreso un 95enne morto a Sarzana).

