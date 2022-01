La Spezia, 29 gennaio 2022 - Sono 4.632 i positivi al Covid-19 individuati in Liguria nelle ultime 24 ore, a fronte di 30.123 tamponi tra molecolari (5.321) e antigenici rapidi (24.802). scendono ancora gli attualmente positivi: meno 2.295 rispetto a ieri grazie a moltissime guarigioni, 6.917 in tutto nell'ultima giornata.

I casi per provincia

Imperia (Asl 1): 665

Savona (Asl 2): 812

Genova: 2.618 (di cui Asl 3: 2.133 - Asl 4: 485)

La Spezia (Asl 5): 502

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 31

I ricoveri

Discesa dei ricoveri nelle ultime ventiquattr'ore: 32 in meno, adesso i pazienti in ospedale sono 726. In terapia intensiva ci sono 37 ricoverati, tre in meno rispetto a ieri: di questi 26 non sono vaccinati.

I decessi

Dieci i decessi aggiunti alla triste conta: si tratta di morti che risalgono a un periodo che va dal 18 al 28 gennaio, soprattutto pazienti anziani (ma c'è anche un uomo di 57 anni deceduto a Sanremo).

I grafici CovidStat/infn:

I ricoveri:

Gli attualmente positivi: