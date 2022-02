Covid Liguria, i dati del 19 febbraio: 1268 nuovi contagi e 4 decessi

La Spezia, 19 febbraio 2022 - Continua il monitoraggio quotidiano sull'andamento della pandemia da Covid-19. Secondo i dati forniti dalla Regione Liguria sono quattro i decessi registrati tra i quali c'è anche un'ultracentenaria di 107 anni che era ricoverata all'ospedale d'Albenga. Il decesso è avvenuto giovedì scorso, ma è stato comunicato oggi. I decessi da inizio pandemia salgono così a 5053.

I nuovi contagi

Continuano a calare i numeri di positivi al virus e di ricoveri. I positivi in Liguria sono 18441, 992 meno di ieri. A Genova sono scesi sotto quota 10 mila, sono 9503. I nuovi casi sono 1268, emersi da 13810 tamponi. Il tasso di positività è al 9,18%. I nuovi positivi sono stati accertati 580 nell'area di Genova, 197 nel Savonese, 164 nell'Imperiese, 162 nel Tigullio, 157 nello Spezzino e 8 non sono residenti in regione.

I ricoveri

Gli ospedalizzati sono 493, 19 in meno rispetto alle precedenti 24 ore. I malati in terapia intensiva sono 25 (erano 26), 13 non sono vaccinati. Mentre per quanto riguarda i pazienti in isolamento domiciliare, sono 17937 persone, 972 meno di ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 4093.

Le guarigioni

I guariti, sempre prendendo in analisi i dati forniti dalla Regione, sono 2256.

Le vaccinazioni

Nelle ultime 24 ore sono state fatte 5156 vaccinazioni con le seconde dosi arrivate a 1.188.253 e le dosi booster a 900.773.

