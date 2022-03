Covid Liguria 17 marzo, 1.800 i nuovi positivi e 48 nuovi decessi

La Spezia, 17 marzo 2022 - Sono 1.800 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 11.797 tamponi effettuati, di cui 3.014 molecolari e 8.783 test rapidi antigenici. A Genova ci sono 825 nuovi casi, 322 a Savona, 316 alla Spezia, 201 a Imperia e 130 nel Tigullio. Sei non sono riconducibili alla residenza in Liguria.

Il tasso di positività è del 15,25%. Calano ancora gli ospedalizzati: sono 237 (-11) di cui 10 in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri (2 i non vaccinati). Aumentano le persone in isolamento domiciliare: sono a oggi 13.633, 181 in più di ieri. Le persone in sorveglianza attiva sono 1.692.

Il bollettino di Regione Liguria segnala quattro nuovi decessi in 48 ore: si tratta di tre donne di età compresa tra gli 86 e i 91 anni e un uomo di 73 anni. I morti da inizio pandemia in Liguria sono 5.167. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1.687 dosi di vaccino a mRna e 26 dosi di vaccino proteico. Il totale delle dosi booster somministrate a oggi è di 953.462.