La Spezia, 11 gennaio 2022 - Record di nuovi positivi al Covid in un giorno in Liguria: sono 9267 su 46996 tamponi, altro record (14793 molecolari e 32203 test rapidi). Da ieri e con retroattività di 21 giorni in Liguria il test rapido fatto nei centri preposti ha validità per conclamare la positività al covid e la guarigione. Il tasso di positività è del 19,71%. Attualmente i positivi sono 44219, 3179 più di ieri. I guariti sono 6079. Calano gli ospedalizzati: sono 729, 11 meno di ieri, e 43 sono in terapia intensiva, come ieri (36 non sono vaccinati). Nove i morti dall'8 a ieri: avevano un'età compresa tra i 73 e i 98 anni.

Cinque decessi sono avvenuti negli ospedali genovesi, tre tra Sanremo e Imperia, uno a Sarzana. Sono 3800 i nuovi positivi nell'area di Genova, 2047 nell'Imperiese, 1400 nel Savonese, 1194 nello Spezzino, 773 nel Tigullio e 53 non sono residenti in Liguria. Sono 30484 le persone a casa tra malattia e quarantena. In isolamento domiciliare ci sono 18474 persone, 2651 in più rispetto a ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 12010. Nelle ultime 24 ore sono state fatte 18316 vaccinazioni: 2297 prime dosi, 1589 seconde dosi, 14430 dosi booster