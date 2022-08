Covid Liguria: 1154 nuovi contagi, 8 morti

La Spezia, 6 agosto 2022 - Prosegue in Liguria la diminuzione di ospedalizzati covid: ora sono 382 (5 in terapia intensiva), 19 in meno rispetto a ieri. Una settimana fa erano 470 con 8 in terapia intensiva. Ci sono però otto mort i avvenute tra il 3 e il 5 agosto: avevano età tra i 73 e i 96 anni. I decessi da inizio pandemia in Liguria sono 5472: in una settimana ci sono stati 32 morti. I nuovi contagiati sono 1154 a fronte di 7255 tamponi (1282 molecolari e 5973 test antigenici.

Il tasso di positività è del 15,9%, in linea con il dato nazionale di 15.3%. I positivi sono 1778, 617 in meno, mentre sabato scorso erano 21009. I nuovi casi sono 428 nell'area di Genova, 246 nel Savonese, 187 nell'Imperiese, 164 nello Spezzino, 125 nel Tigullio e 4 non sono residenti in regione. I guariti in un giorno sono 1763. In isolamento domiciliare ci sono 1693 persone, 240 in meno. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 639 dosi di vaccino