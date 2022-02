La Spezia, 9 febbraio 2022 - Sono 1.963 i nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di oltre 18mila tamponi effettuati (18.108) di cui 4.018 molecolari e 14.090 antigenici rapidi. Cala però la curva degli attualmente positivi (-1.848) grazie al numero dei guariti: 3.797. Ci sono purtroppo 14 decessi che vanno dal 3 all'8 febbraio.

I ricoveri

Sul fronte degli ospedali ci sono 17 ricoveri in meno (696 in totale), Nelle terapie intensive ci sono 32 pazienti (+1), di cui 24 non vaccinati.

I nuovi casi per provincia

Imperia (Asl 1): 289

Savona (Asl 2): 366

Genova: 1.038 (di cui Asl 3: 842 - Asl 4: 196)

La Spezia (Asl 5): 262

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 8

Il grafico CovidStat/Infn: