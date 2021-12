La Spezia, 22 dicembre 2021 - Nuovo picco di contagi covid in Liguria, con 1.129 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Di questi 364 sono a Genova e 333 a Imperia, 86 nell'Asl4 del Tigullio, 176 i nuovi casi registrati a Savona e 163 alla Spezia. Sette sono non residenti in Liguria. Sono stati eseguiti oltre 19mila test: i tamponi molecolari sono stati 7.433, mentre quelli antigenici rapidi sono stati 11.795, portando dunque il tasso di positività al 5,8%.

Il grafico CovidStat/Infn: l'andamento dei nuovi positivi

Nove morti

Purtroppo l'elenco dei decessi conta nove nomi in più, tra i quali anche un uomo di 54 anni morto al Galliera. Gli altri avevano età dai 74 ai 92 anni.

Il grafico CovidStat/Infn: i ricoveri

I ricoveri

Corrono ancora, intanto, i ricoveri: sono ben 21 in più di ieri per un totale di 453, con 28 persone in terapia intensiva, rispetto alle 31 di ieri (19 non sono vaccinati e 9 pur vaccinati hanno comorbidità).

Rispetto ai ricoveri, si segnala un balzo degli accessi all'ospedale Galliera di Genova (+16 per 79 ricoverati totali), cui si uniscono gli altri 5 nuovi ospedalizzati al San Martino di Genova e i 2 in più del Villa Scassi, dando un quadro di epidemia in pressione nel Genovese. Scendono intanto di 26 le persone in isolamento domiciliare (a 8.050). In totale sono 6.787 i soggetti in sorveglianza attiva.

I vaccini

Nella campagna vaccinale sono state somministrate nelle ultime 24 ore 14.522 dosi (12.595 sono terze dosi, 1.299 sono seconde dosi e 628 le prime dosi).