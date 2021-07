Genova, 6 luglio 2021 - Sono 7 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su un totale di 2.747 tamponi molecolari e 2.488 tamponi antigenici rapidi processati. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino di aggiornamento sull'emergenza Covid. Cala il numero degli ospedalizzati, in totale 21 (1 in meno) con 7 pazienti in terapia intensiva. I vaccini somministrati sono l'87%, cioè 1.398.111 dosi su 1.615.217 consegnate.

Nelle ultime ventiquattro ore non sono stati registrati decessi: il bilancio delle vittime resta a 4.352 da inizio emergenza. Dei nuovi contagiati 5 sono in provincia di Imperia, 1 a Genova, 1 alla Spezia. Gli attualmente positivi sono 1.313 in Liguria (2 in piu') con 5 nuovi guariti. In isolamento domiciliare 97 persone, invariate. In sorveglianza attiva 225 soggetti.