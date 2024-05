Costa ufficializza la candidatura: "Europa dalla parte della Liguria"

L’avevamo anticipato nei giorni scorsi, ma ieri, nel giorno in cui si festeggia la giornata e la festa dell’Europa, a Roma, l’onorevole Maurizio Lupi ha presentato la candidatura dello spezzino Andrea Costa alle elezioni del Parlamento Europeo dell’8 e 9 giugno nel collegio Nord Ovest nella lista Forza Italia - Noi Moderati. "Andrea ancora una volta si è messo a disposizione del movimento – dichiara Lupi – facendosi portatore dei valori in cui crediamo per un’Europa popolare e moderata, che sono al centro della nostra alleanza con Forza Italia in questa competizione elettorale. L’Europa è la nostra casa in cui custodiamo la libertà, la sicurezza e la dignità delle persone, che non potrà mai venire meno forti delle nostre radici giudaico-cristiane e liberali". Per l’ex Sottosegretario di Stato alla Salute del Governo Draghi, sarà un fine settimana denso d’impegni. Costa sarà infatti a Milano per incontri con gli elettori ed eventi già da stamattina, parteciperà alla trasmissione ‘Coffee Break’ in onda su La7 dalle 9.40 alle 10.15 circa, per poi partecipare, alle 16.30, ad ‘Arena Europa’.

"Sono convinto nel contesto attuale – afferma Costa – ci sia bisogno, in Europa, di rinforzare la componente moderata, la nostra. Solo con la moderazione e la responsabilità si possono gestire processi complicati. C’è bisogno di più Europa, di un’Europa che condivida con gli Stati membri percorsi che permettano di valorizzare sviluppo economico e opportunità. La Liguria? Un territorio straordinario, con eccellenze, turismo, attività agricole e industriali, ambiente e molto altro. L’Europa deve aiutare tutto questo e non ostacolarlo". Costa raggiungerà Torino e domani Milano per partecipare a ‘Popolari e moderati in Europa’.

