Corso per barman di bordo con la Marina mercantile

L’Accademia Italiana della Marina mercantile assieme a Costa Crociere organizza un corso per barman di bordo. La figura opera a bordo della nave da crociera, occupandosi della organizzazione del servizio bar, allestendo in modo efficace lo spazio adibito. Prepara drink e cocktails per ospiti a livello internazionale. Gestisce il rapporto con gli ospiti. Corso rivolto a 15 disoccupati, persone in stato di non occupazione, inattivi, giovani e adulti, con priorità per i residenti o domiciliati in Liguria. Età minima 18 anni (alla data di presentazione della domanda). Il corso avrà durata complessiva di 600 ore suddivise in 420 ore di teoria/pratica e 180 ore di stage svolto tramite imbarchi sulle navi di Costa Crociere. Al termine del corso gli allievi potranno conseguire una qualifica valida Sep 23 Servizi Turistici. Info e candidature visitare il sito https://accademiamarinamercantile.it