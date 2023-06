Corso di formazione per operatori sanitari

Nella sede di Isforcoop in via Monteverdi 117 (Dialma Ruggiero a Fossitermi) si svolgerà la prima edizione del corso gratuito di prima formazione per operatori socio sanitari, finanziato dal Programma regionale Fse 2021-2027 (priorità prima occupazione, obiettivo specifico Eso 4.1). Trenta i posti disponibili per diventare oss, con 1000 ore di lezione rivolte a persone maggiorenni disoccupate, inoccupate e inattive, residenti o domiciliate in Liguria, alla data di iscrizione al corso, che abbiano assolto l’obbligo di istruzione. Le iscrizioni saranno aperte fino alle 12.30 del 7 luglio e la domanda – corredata dalla documentazione necessaria – andrà consegnata negli uffici di Isforcoop (agenzia di lavoro e formazione) dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 (il mercoledì e il venerdì anche dalle 14 alle 16). Tutte le informazioni e la scheda di iscrizione sono scaricabili sul sito www.isforcoop.it; è possibile contattare anche il numero 0187 564974 o inviare una mail a [email protected]