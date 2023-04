Corso di formazione nel settore autotrasporto

Il Centro per l’impiego Genova Val Bisagno presenta il progetto "Randstad for driving". E’ un’occasione unica per entrare a fare parte di un progetto gratuito che ha l’obiettivo di creare nuovi professionisti dell’autotrasporto da inserire stabilmente in azienda. Verranno selezionati 18 profili, di età e curriculum eterogeneo in possesso di patente B, per un iniziale corso di formazione di 200 ore finalizzato al conseguimento della patente CE+ CQC. Sarà possibile partecipare alla selezione presentandosi, muniti del curriculum vitae, al Centro per l’impiego di Genova in via Adamoli 3° giovedì 13 aprile dalle ore 9 alle 13. Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected] Il 18 aprile nella stessa fascia oraria, invece, con Synergie saranno selezionati profili per assistenti alla persona non autosufficienti e operatori socio sanitari qualificati.