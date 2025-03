Corso da allievi marescialli. Il concorso della Finanza

La Guardia di Finanza informa che è indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 1.198 allievi marescialli al 97° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti. I posti disponibili prevedono anche una suddivisione specifica in particolare 90 posti sono destinati al contingente di mare fra nocchieri, tecnico macchine, tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se già alle armi, con età compresa fra 17 e 26 anni. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperiti sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l’APP Mobile ’GdF Concorsi’.