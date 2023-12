Brutto incidente ieri mattina poco dopo mezzogiorno in corso Cavour. Un’utilitaria sulla quale viaggiavano una donna di 80 anni e il fratello di 73, per cause in fase di accertamento da parte della polizia locale, si è ribaltata su un fianco. Immediati sono scattati i soccorsi: sul posto sono arrivati l’ambulanza della pubblica assistenza della Spezia, l’automedica Delta1 del 118 della Spezia, e i vigili del fuoco del comando provinciale. Proprio i pompieri sono intervenuti per facilitare l’estrazione dei due fratelli dall’abitacolo: entrambi, che presentavano lievi ferite alle gambe, sono stati poi trasportati in codice giallo al pronto soccorso del Sant’Andrea per accertamenti.