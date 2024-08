Corse ridotte e rimodulate. Disagi sui mezzi Atc: "Riscaldamento acceso sulla linea 12 ad agosto"

All’una di pomeriggio di una torrida giornata di metà agosto, per chi non è particolarmente esperto, è quasi un’impresa districarsi tra i tanti avvisi all’utenza affissi da Atc alla pensilina della fermata Ospedale. "Si informa che, a partire da lunedì 1 luglio verranno temporaneamente soppressi i seguenti servizi..."."Si comunica che nelle giornate di.. .rispetto al normale svolgimento del servizio, saranno variati gli orari conrimodulazione delle frequenze". E ancora. "Si comunica alla gentile clientela che le corse previste in partenza dalla Stazione Fs con destinazione Lerici via raccordo autostradale non verranno effettuate". Difficile per un foresto arrivare a capo del rebus e capire, se e quando, passerà l’autobus. "Sono abituata a muovermi con i mezzi pubblici - spiega Raffaella Costa, residente a Riccò del Golfo -e mi trovo anche abbastanza bene. Sicuramente ci sarebbero cose da risolvere. Se nelle linee extraurbane è quasi consueto trovare corriere che abbiano l’area condizionata, in quelle urbane è praticamente impossibile. Stamattina sulla linea 10 c’era il riscaldamento acceso". La signora Costa che usa i mezzi per fare commissioni, e anche per lavoro, ritiene che certe linee - come la 11 che da Spezia Porta a Riccò potrebbe essere implementata per migliorare il servizio, ma sottolinea anche aspetti positivi: "Personalmente non ho trovato un autobus sporco, anzi spesso sono davvero molto puliti e questo utilizzandoli tutti i giorni fa piacere". L’autobus della linea 1, che da Pegazzano arriva a Migliarina, quando si ferma all’Ospedale spacca il minuto, alle 13.19. L’aria condizionata è accesa, il mezzo appare nuovo e i posti a sedere non mancano. Arrivati in via Chiodo, nell centro di Spezia le fermate sono affollate. "Fino a pochi mesi fa usavo l’autobus anche per andare al Liceo Costa - dice Micael Marcolini residente del centro -. Prendo spesso la linea L e più volte passate le 18 ho trovato il mezzo in condizioni pietose, con spazzatura riversata sui sedili e, una situazione simile l’ho trovata anche sulla linea S. Credo che sarebbe davvero utile aggiungere qualche corsa specialmente la sera".Persone spazientite lamentano il ritardo di circa 20 minuti della linea 12, che sarebbe dovuta passare alle 13.16 e passate le 13.30 ancora non si vedeva all’orizzonte. Ma la corsa successiva, quella delle 13.46 arriva addirittura con un minuto di anticipo. La prendiamo. L’autobus è datato e l’impianto di condizionamento è un miraggio, si fa circolare l’aria tenendo aperti i finestrini. L’autobus ferma in piazza Kennedy che a pochi minuti alle 14 - con le tante attività che hanno abbassato le serrande - è quasi deserta. "Sapete mica a che ora passa l’autobus?" - chiede un ragazzo "Quale?". "Va bene qualsiasi". "Da quasi un anno utilizzo i mezzi molto spesso anche per andare al lavoro - ammette Luigi Trofa, spezzino -. Difficile trovarne uno in cui l’aria condizionata funzioni, ma ci si adegua". E, alla domanda su eventuali disservizi riscontrati e adeguatezza del numero di corse in funzione risponde: "Diciamo che per muoversi nel centro di Spezia le corse non mancano, ma se si ha necessità di andare fuori, magari a Bragarina o verso Migliarina e il Favaro, la situazione si complica, specialmente in orario serale. Io uso i mezzi pubblici anche per andare a Lavoro ad Albiano e di autobus, ne parte solamente uno ogni ora, quindi se malauguratamente dovessi perderlo, sarebbe un bel problema. Però credo che per l’affluenza che c’è sia giusto così. Alle 6 di mattina capita di essere in due, ma spesso sono solo".

Elena Sacchelli