Corone ai piedi dei Caduti. Poi fiaccolata a Migliarina ma senza la banda musicale

Dopo la deliberazione di cinque giorni di lutto nazionale da parte del Consiglio dei ministri per la scomparsa di Papa Francesco, le iniziative programmate in occasione del 25 aprile subiranno alcune modifiche. Oggi, alle 10, dopo un minuto di raccoglimento, al Parco 25 Aprile, sarà deposta una corona al monumento ai martiri di Cefalonia e Corfù e delle Isole del Mar Egeo. Alle 21, da largo Marcantone, partirà la fiaccolata anche in questo caso preceduta da un minuto di raccoglimento e senza accompagnamento musicale. A seguire saranno deposte due corone per rendere omaggio al monumento ai Caduti del migliarinese in piazza Concordia e al monumento ‘Fischia il Vento’ situato nel Parco 25 Aprile.

La mattina di domani si aprirà alle 10.30 al piazzale del Marinaio con un minuto di silenzio e successivamente avrà luogo la deposizione delle corone al monumento ai caduti di tutte le guerre ‘Vittoria Alata’, poi corone in via Santorre di Santarosa alla lapide ai ‘Caduti Partigiani della Colonna Giustizia e Libertà’; in piazza Verdi alle lapidi apposte sul palazzo degli Studi ed infine al monumento alla Resistenza ai giardini pubblici. Il corteo silenzioso si recherà poi lungo il percorso che porta al monumento della Resistenza. Rimane confermato il raduno ‘I veicoli della Memoria’ con concentramento alle 9. poi partenza alle 10 da piazza Concordia. Il concerto del Clan dei Nomadi tribute band in programma nel pomeriggio è stato annullato, mentre la cerimonia alle 10 di sabato, alla Foce viene rimandata. Alle 21 al Dialma andrà in scena ‘Il Male Minore. Tutti sapevano nessuno si mosse’. Restano invariati poi gli appuntamenti dei giorni successivi.