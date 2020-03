La Spezia, 26 marzo 2020 - Aumentano in provincia di La Spezia le vittime del coronavirus. All'ospedale San Bartolomeo di Sarzana tra ieri e oggi sono morte due persone. Si tratta di un uomo di 84 anni, residente nel comune di Castelnuovo Magra e di un uomo di 80 anni, residente nel comune di Arcola. All'ospedale Sant'Andrea di La Spezia, invece, è deceduto oggi un uomo di 80 anni, residente a La Spezia, ed è stato trovato positivo al tampone anche un uomo di 74 anni, residente a Vernazza, morto lo scorso 24 marzo.

Sono 26 le nuove vittime con coronavirus in Liguria, portando le persone decedute dall'inizio dell'emergenza a 280. I positivi sono 2262, 236 in più rispetto a ieri. Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero, dei positivi totali, 1152 sono gli ospedalizzati, di cui 154 in terapia intensiva, sono al domicilio 873 persone (123 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 237. I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 23. Lo comunica Regione Liguria.