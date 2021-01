Genova, 1 gennaio 2021 - Sono 412 i nuovi casi Covid rilevati in Liguria attraverso 3.505 tamponi molecolari e 1.745 test antigenici processati. Diminuiscono di 32 unità gli ospedalizzati (sono 727 a oggi), le terapie intensive sono 63 (-2 rispetto al giorno precedente).

I nuovi casi sono 58 in provincia di Imperia, 98 in provincia di Savona, 174 in provincia di Genova, 82 in provincia di La Spezia.

Lo si apprende dai dati diffusi da Regione Liguria in base ai dati flusso tra Alisa e il Ministero della Salute. Sette i deceduti in due giorni (30 e 31 dicembre 2020) di età compresa tra i 56 e i 94 anni. Le persone in isolamento domiciliare sono 9 mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 4.870 in tutta la Liguria.