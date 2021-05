Genova, 10 maggio 2021 - Scende sotto il 2% il tasso di positività al Covid in Liguria: è 1,94% mentre la media nazionale sale al 3,9%. Il dato ligure emerge da 3393 tamponi (2081 molecolari e 1312 antigenici rapidi).

I nuovi casi sono 66, per un totale di 101081. In calo il numero dei positivi, sono 4622, 183 meno di ieri. Dopo giorni di flessione del numero degli ospedalizzati, il dato torna a crescere: i ricoverati sono 439, tre in più rispetto a ieri. Di questi 42 sono in terapia intensiva. I morti sono due: uno aveva 49 anni. Il totale delle vittime causate dal covid è 4245.

Nelle ultime 24 ore sono state vaccinate 7887 persone ed hanno concluso il ciclo vaccinale in 252651. In Liguria la prima dose è stata somministrata al 30,35% della popolazione. Su questo fronte, il presidente della Regione Giovanni Toti spiega che «dovremo fare il conto di quante dosi di AstraZeneca abbiamo e di quante serviranno per i richiami. Continueremo a somministrare anche AstraZeneca, sia pure in misura minore. Già da tempo c'è un riequilibrio in corso tra i vaccini tipo Pfizer e Moderna e Johnson rispetto ad Astrazeneca. Andremo in questa direzione».

Il sindacato Uiltucs chiede invece che partano i vaccini sul lavoro e sollecita le tre maggiori associazioni datoriali dei comparti economici commercio-turismo-servizi a siglare un protocollo di intesa sulla scorta di quello sottoscritto tra Regione Liguria, sindacati confederali e Confindustria. «Sarebbe ottimale avere hub di riferimento per vaccinare per i lavoratori dei settori di commercio, turismo e servizi su base volontaria. I dipendenti del commercio sono sempre stati a rischio a causa della forte affluenza nei negozi della grande distribuzione. Inoltre ci sono anche le addette e gli addetti della ristorazione collettiva, ad esempio, le lavoratrici e i lavoratori delle mense scolastiche e delle strutture sanitarie che fanno parte del personale ad alto rischio contagio, così come i lavoratori della vigilanza privata».

Uno studio segnala che sono 6.467 i contagi covid sul lavoro segnalati all'Inail in Liguria da gennaio 2020 al 31 marzo 2021, di cui 21 con esito mortale. Le donne le più colpite dal mancato rispetto delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le professioni socio-sanitarie sono quelle maggiormente interessate dalle denunce di infortunio sul lavoro da covid: l'83,9% nell'ambito del settore salute ha riguardato infermieri. Emergono anche notizie positive. Le imprese femminili attive in Liguria nel primo trimestre 2021 sono aumentate rispetto allo stesso periodo del 2020: sono passate da 30.912 a 31 mila (+ 0,3%). Il segnale di fiducia emerge dal report pubblicato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria su dati Infocamere. Nonostante la crisi legata al Covid-19, le imprese 'rosà nella nostra regione fanno dunque un passo in avanti. A Genova nell'arco di dodici mesi sono passate da 14.481 a 14.574 (+0,6): è stata la provincia dove è stato registrato il balzo maggiore.