La Spezia, 8 settembre 2020 - «Stiamo ragionando su una serie di possibile misure. Non abbiamo preso ancora decisioni sull'apertura delle scuole alla Spezia, misura che si renderebbe necessaria se aumentasse la pressione». Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti stasera durante il quotidiano briefing sulla situazione della pandemia in Liguria parlando della situazione alla Spezia e della possibilità che le scuole della provincia spezzina, come altre liguri, non aprano il 14 settembre. «Francamente - ha detto - non comprendo le ragioni che hanno portato alcuni sindaci liguri a firmare ordinanze che procrastinano l'apertura delle scuole. Sarebbero legittime se ci fosse un ritardo dei lavori strutturali ma tutte le altre motivazioni sono illegittime e poco giustificabili alla luce del quadro epidemiologico».

Toti, che in giornata ha sentito il ministro della salute Roberto Speranza, ha sottolineato che «c'è la volontà che si torni al più presto alla normalità scolastica. Su questo sarebbe opportuno comprendere la reale situazione degli istituti scolastici che dipende direttamente dal ministero».

«La situazione resta tranquilla per quasi in tutte le province tranne che per Spezia anche se oggi registriamo un calo dei casi. Il dato sensibile su Spezia resta ma sono numeri che non destano particolari preoccupazioni. Su Genova il dato significativo è la presenza della positività sintomatica di uno dei dipendenti di un ristorante sushi in centro città, ristorante che è stato chiuso», ha proseguito Toti.

«Per quanto riguarda il piano di eventuale incremento di posti letto in Asl 5 spezzina, sono previsti 214 posti disponibili di media intensità. Ora ce ne sono 66 - ha detto - e, per far scattare il primo livello di piano incrementale, vi sono ancora 26 posti disponibili. Siamo comunque lontani da questa esigenza»