La Spezia, 24 aprile 2021 - In Liguria sono stati registrati nelle ultime 24 ore 279 nuovi positivi, ma il totale degli attualmente positivi scende di 87 unità (a quota 6.189) perché ci sono 356 guariti e dieci decessi.

Sul fronte dei ricoveri in ospedale ci sono 601 pazienti, 12 in meno di ieri, di cui 72 in terapia intensiva (due in più).

Calano i liguri in isolamento domiciliare (-78).

Il dettaglio dei 279 nuovi casi per residenza

Imperia: 49

Savona: 49

Genova: 149 (di cui 137 di Asl3, 12 di Asl4)

La Spezia: 29

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 3

Sono stati effettuati 4.209 tamponi e 2.578 tamponi antigenici rapidi.

Gli attualmente positivi per residenza

Imperia = 919

Savona = 1.145

Genova = 3.099

La Spezia = 729

Fuori regione = 88

Altro o in fase di verifica = 209

Grafico CovidStat/Infn:

Vaccini Covid

Consegnati = 589.290

Somministrati = 541.155 (92% dei consegnati)

Vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale a ieri = 154.883